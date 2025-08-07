  • 7 августа 20257.08.2025четверг
На расчистку озера Алебашево в Тюмени направили 170 млн рублей 

Экономика, 16:37 07 августа 2025

Нижне-Обское бассейное водное управление

170,1 млн рублей, в том числе 64 млн рублей - средства 2025 года, - направлены из федерального бюджета на расчистку озера Алебашево в Тюмени. Водоем попал в проект "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие". Срок выполнения работ с 2024 по 2026 годы, сообщает Нижне-Обское бассейное водное управление.

Специалисты Росводресурсов применяют надводные дроны (беспилотные катера) отечественной разработки. В режиме реального времени они со встроенным эхолотом передают информацию о загрязнении, глубине и других характеристиках водного объекта.

Нижне-Обское бассейное водное управление

"Всего в этом году планируется очистить порядка 54 тысяч кубометров донных отложений озера Алебашево. Общий же объем донных отложений, необходимых к изъятию, составляет около 215 тысяч кубометров", - уточнили эксперты.

После завершения работ планируется благоустроить прилегающую территорию, гармонично вписав голубую гладь озера в ландшафт современных городских кварталов. Водоем является популярным местом отдыха для горожан. Его благоустройство значительно повысит рекреационную привлекательность территории.

