В Тюмени три улицы предлагают назвать именами купцов

Общество, 17:21 07 августа 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Новые наименования предлагают присвоить трем улицам Тюмени, расположенным на территории планировочного района № 1 "Березняковский". Соответствующее предложение от инициативной группы горожан рассмотрели на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети.

В частности, тюменцы предлагают названия: улица купца Шешукова, улица Ольги Решетниковой, улица купца Колмогорова.

Жителям областного центра предлагают присоединиться к обсуждению и высказать свое мнение. Сделать это можно до 22 августа. Предложения принимаются по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330, тел. 51-00-94, e-mail: UlesovaNV@tyumen-city.ru, сообщили в городском департаменте земельных отношений и градостроительства.

﻿
