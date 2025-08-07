  • 7 августа 20257.08.2025четверг
Тюменским родителям разъяснили алгоритм авторизации в "Электронной школе"

Общество, 17:43 07 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как авторизоваться в системе "Электронная школа Тюменской области", разъяснили родителям. Как отметили в региональном департаменте информатизации, в настоящее время при попытке входа в личный кабинет родителя в "Электронной школе" может отображаться ошибка "Для вашей учетной записи нет данных о детях". Это означает, что ребенок еще не переведен на 2025/2026 учебный год.

"Сейчас школы в плановом порядке выполняют необходимые действия для перевода на новый учебный год. После 25 августа рекомендуем повторить попытку авторизации — доступ должен восстановиться", - пояснили в департаменте.

Для авторизации в "Электронной школе" необходимо иметь подтвержденную учетную запись портала госуслуг. Также в личном кабинете родителя в разделе "Документы" — "Семья и дети" в блоке "Информация о ребенке" должна быть добавлена информация о детях. Инструкция, как авторизоваться в "Электронной школе Тюменской области" - здесь.

В Электронной школе продолжают появляться новые возможности, например, сервис "Цифровой учитель", который с помощью ИИ подбирает для ребенка задания по математике, чтобы восполнить пробелы в знаниях. Добавлена функция включения голосового ИИ-ассистента "Алиса", появился функционал уведомлений о балансе транспортной карты.

# родители , успеваемость , школа , электронная школа

