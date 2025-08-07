Пожарно-тактические учения в госпитале "Мать и дитя" прошли в Тюмени

Пожарно-тактические учения в госпитале "Мать и дитя" прошли в Тюмени, сообщает региональное ГУ МЧС России.

По легенде тренировки возгорание произошло на верхних этажах здания. После эвакуации персонала и сообщения в экстренные службы о "происшествии", в дело вступили сотрудники подразделений областного главка МЧС России.

Прибыв на место вызова, огнеборцы провели эвакуацию людей, оставшихся в "задымленных" коридорах госпиталя. Отработали и спасение людей с верхних этажей и кровли при помощи коленчатого подъемника, спасательного рукав и "куба жизни". Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, используя альпинистское снаряжение, также помогли покинуть "опасную зону" одному участнику тренировки.

Основными целями учений стала отработка взаимодействия подразделений МЧС России со службами жизнеобеспечения, совершенствование практических навыков по ведению спасательных работ. Благодаря эффективному взаимодействию с администрацией объекта задачи мероприятия выполнены.