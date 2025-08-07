Школьники Тобольского района отправятся экспедицию по "Родным просторам"

| Фото: пресс-служба главы Тобольского района | Фото: пресс-служба главы Тобольского района

Школьники Тобольского района отправятся в туристско-краеведческую экспедицию по "Родным просторам", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участие в ней примут 26 ребят в возрасте от 14 до 16 лет – победители районных, областных и всероссийских конкурсов по истории, географии и краеведению.

Ежегодная экспедиция станет 21 по счету и в рамках года Героев и юбилея Великой Победы будет тематической.

Ребята проедут по маршруту от с. Верхние Аремзяны, где познакомятся с подвигом Героя Советского Союза Тимофея Чаркова, до дер. Полуяновой, где посетят школьные музеи и возложат цветы к мемориалам погибших в годы Великой Отечественной войны.

По краеведческой программе школьники посетят тобольский дом-музей исследователя Александра Дунина-Горкавича, рыбоводное хозяйство "Волковское".

Экспедиция начнется 19 августа.

Организаторы – Центр творчества Тобольского района.