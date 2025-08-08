200 тысяч рублей выплатит детский сад за травму воспитанницы в Тюмени

200 тыс. рублей заплатит детский сад за травму малолетней воспитанницы по иску прокурора в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Ранее в надзорный орган Восточного административного округа Тюмени обратилась женщина, дочь которой получила травму в дошкольном образовательном учреждении. Была организована проверка.

"Установлено, что в мае 2025 года шестилетняя девочка, находясь в помещении группы детского сада, получила удар дверью, которую открыл другой воспитанник. В результате дочь заявительницы получила ушибы лица, губы и челюсти с полной утратой зуба", – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с детского сада. Ленинский районный суд взыскал в пользу ребенка 200 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры округа.