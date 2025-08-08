  • 8 августа 20258.08.2025пятница
Серию из трех краж раскрыли в Тюмени

Происшествия, 16:27 08 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Серия из трех уголовных дел, возбужденных в отношении ранее неоднократно судимого 24-летнего местного жителя, расследуется в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что подозреваемый похитил два сотовых телефона из комиссионных магазинов, а также велосипед из подъезда жилого дома по ул. проезд Геологоразведчиков. Общая сумма ущерба составила свыше 45 тыс. рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что намеренно приходил в магазины для хищения товаров. В последующем злоумышленник их сбывал в комиссионные магазины, находящихся по разным адресам. В настоящее время по всем фактам тюменец допрошен, свою вину он признал. Похищенное имущество оперативники изъяли и вернули владельцам.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

