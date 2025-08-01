Тюменские агрономы объяснили причину горечи в огурцах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специфическое вещество кукурбитацин является причиной горечи в огурцах. Этот гликозид накапливается преимущественно в кожице плода и придаёт характерное горькое послевкусие. Для человека он безвреден, отметили специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр".

По их словам, одной из причин образования данного вещества может стать нехватка влаги или жара. "Полив холодной водой также может спровоцировать горечь огурца. Рекомендуем поливать водой, прогретой на солнышке, под корень, в утренние или вечерние часы. Если почва перенасыщена азотом, это может вызывать дискомфорт у огуречных корней и также спровоцировать горечь", - отметили тюменские агрономы.

В то же время есть сорта, которые генетически склоны к накоплению кукурбитацина. Обычно это касается старых сортов огурцов, выращиваемых на открытом грунте. Современные гибриды часто лишены такого недостатка благодаря селекции, направленной на снижение содержания кукурбитацина.

Если огурцы горчат, то можно вымочить их в чистой воде два часа. Часть горечи перейдет в воду. При термической обработке, засолке или мариновании, особенно с использованием горячего рассола или маринада, горечь обычно значительно уменьшается или исчезает, пишет tmn.aif.ru.