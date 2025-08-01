  • 10 августа 202510.08.2025воскресенье
  • USD79,7796
    EUR92,8800
  • В Тюмени 22..24 С 2 м/с ветер восточный

Тюменские агрономы объяснили причину горечи в огурцах

Общество, 12:32 10 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специфическое вещество кукурбитацин является причиной горечи в огурцах. Этот гликозид накапливается преимущественно в кожице плода и придаёт характерное горькое послевкусие. Для человека он безвреден, отметили специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр".

По их словам, одной из причин образования данного вещества может стать нехватка влаги или жара. "Полив холодной водой также может спровоцировать горечь огурца. Рекомендуем поливать водой, прогретой на солнышке, под корень, в утренние или вечерние часы. Если почва перенасыщена азотом, это может вызывать дискомфорт у огуречных корней и также спровоцировать горечь", - отметили тюменские агрономы.

В то же время есть сорта, которые генетически склоны к накоплению кукурбитацина. Обычно это касается старых сортов огурцов, выращиваемых на открытом грунте. Современные гибриды часто лишены такого недостатка благодаря селекции, направленной на снижение содержания кукурбитацина.

Если огурцы горчат, то можно вымочить их в чистой воде два часа. Часть горечи перейдет в воду. При термической обработке, засолке или мариновании, особенно с использованием горячего рассола или маринада, горечь обычно значительно уменьшается или исчезает, пишет tmn.aif.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# агрономы , огурцы , Россельхозцентр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:21 10.08.2025Термозащитные плащи для бойцов СВО шьет жительница Тобольского района
14:09 10.08.2025Короткое замыкание стало причиной пожара в СТ "Автоприбор" в Тюмени
13:47 10.08.2025С традициями северных народов познакомит выставка в тюменском музее
13:12 10.08.202515 тюменцев претендуют на победу в конкурсе "Лидеры строительной отрасли"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора