Тюменцы могут оплатить имущественные налоги за детей через "Семейный доступ"

С помощью функции "Семейный доступ" могут оплатить тюменцы имущественные налоги за своих детей. Услуга доступна в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц", пишет "Вслух.ру".

Для "Семейного доступа" у родителей и детей должно быть подключение к личному кабинету. Войти в него можно по учетной записи на госуслугах либо получить логин и пароль в налоговом органе.

Чтобы добавить ребенка в личный кабинет родителя, необходимо через раздел "Профиль" перейти во вкладку "Семейный доступ", далее - "Добавить пользователя". В открывшемся окне ввести ИНН ребенка, отправить запрос на подключение и подтвердить получение доступа в его "Личном кабинете".

Отметим, в Тюменской области более 77 тысяч несовершеннолетних собственников недвижимости. Они являются владельцами квартир, земельных участков, домов или долей в них. Поэтому им будут направлены уведомления об оплате имущественных налогов за 2024 год. При этом 40% детей получат уведомления в электронном виде.