И.о ректора ТИУ Юрий Клочков отметил главную ценность “Боевого кадрового резерва”

Главная ценность "Боевого кадрового резерва" – его практико-ориентированный подход. Так считает исполняющий обязанности ректора Тюменского индустриального университета (ТИУ) Юрий Клочков.

"Этот проект – важная инициатива для региона. Он даёт возможность людям, которые защищали нашу Родину, развивать управленческие навыки, получать образование и в дальнейшем быть востребованными здесь, в мирной жизни", – отметил он.

По словам Юрия Клочкова, подобные программы помогают создать кадровый потенциал, способный эффективно решать задачи развития Тюменской области.

“Участники не просто учатся, а сразу включаются в работу над актуальными проектами", – подчеркнул он.

Для успеха подобных инициатив важно тесное взаимодействие между образовательными учреждениями, бизнесом и властью, добавил и.о. ректора ТИУ. Только так можно подготовить специалистов, которые действительно будут востребованы в регионе, считает он.