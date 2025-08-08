  • 8 августа 20258.08.2025пятница
И.о ректора ТИУ Юрий Клочков отметил главную ценность “Боевого кадрового резерва”

Общество, 18:43 08 августа 2025

проект "Боевой кадровый резерв" | Фото: проект "Боевой кадровый резерв"

Главная ценность "Боевого кадрового резерва" – его практико-ориентированный подход. Так считает исполняющий обязанности ректора Тюменского индустриального университета (ТИУ) Юрий Клочков.

"Этот проект – важная инициатива для региона. Он даёт возможность людям, которые защищали нашу Родину, развивать управленческие навыки, получать образование и в дальнейшем быть востребованными здесь, в мирной жизни", – отметил он.

По словам Юрия Клочкова, подобные программы помогают создать кадровый потенциал, способный эффективно решать задачи развития Тюменской области.

“Участники не просто учатся, а сразу включаются в работу над актуальными проектами", – подчеркнул он.

Для успеха подобных инициатив важно тесное взаимодействие между образовательными учреждениями, бизнесом и властью, добавил и.о. ректора ТИУ. Только так можно подготовить специалистов, которые действительно будут востребованы в регионе, считает он.

# Боевой кадровый резерв , СВО

