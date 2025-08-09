Тоболяк украл электроинструменты на 100 тысяч рублей

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в краже электроинструментов задержали сотрудники полиции в Тобольске. Из бытовки на строящемся объекте тоболяк вынес шуруповёрт, два электрогенератора, циркулярную пилу, бензопилу и гайковёрт. Ущерб составил более 100 тыс. рублей.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что преступник арматурой повредил навесной замок на входной двери, сообщает УМВД по Тюменской области.

Вскоре был задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 38-летний местный житель. Мужчина вину признал и пояснил, что часто проходил мимо стройки и обратил внимание, что рабочие в бытовом помещении оставляют инструменты и технику.

В ночное время он нашёл рядом с бытовкой арматуру, ей сломал дужку навесного замка и проник в помещение. Похищенное он вынес на улицу и попросил своего товарища помочь вывезти вещи в другое техническое помещение, сказав, что это его личное имущество.

Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.