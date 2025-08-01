Короткое замыкание стало причиной пожара в СТ "Автоприбор" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Короткое замыкание стало предварительной причиной пожара в садовом товариществе "Автоприбор" на улице Рябиновой в Тюмени. Пожар произошёл 9 августа в жилом деревянном доме мансардного типа. Огнём повреждена площадь 48 кв. метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Вечером в Тюменском округе в деревне Малиновка на улице 65 лет Победы произошёл пожар в хозяйственной постройке. Огнём повреждена площадь 10 кв. метров. Пострадавших нет, предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Всего за сутки подразделения МЧС России по Тюменской области 10 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Было зафиксировано пять техногенных пожаров, помощь населению оказана пять раз.