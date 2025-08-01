Термозащитные плащи для бойцов СВО шьет жительница Тобольского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пончо с защитой от тепловизоров шьет для бойцов СВО жительница села Байкалово Светлана Самойлова. Маскировочная одежда не пропускает тепло наружу, тем самым уберегая солдат от дронов с тепловизорами.

Защиту обеспечивает технология пошива по типу "сэндвич". Плащ состоит из пяти слоёв с термотканью, водоотталкивающей материей и синтепоном. По слвоам самих бойцов, такие пончо особенно эффективны в условиях плохой видимости, ночью в них легко передвигаться и оставаться незамеченными.

В зону СВО из Байкалово отправили уже три термозащитных плаща, готовы ещё два, сообщили в администрации Тобольского района. Необходимые материалы для пошива закупают на собранные волонтёрами средства.