Термозащитные плащи для бойцов СВО шьет жительница Тобольского района

Общество, 15:21 10 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пончо с защитой от тепловизоров шьет для бойцов СВО жительница села Байкалово Светлана Самойлова. Маскировочная одежда не пропускает тепло наружу, тем самым уберегая солдат от дронов с тепловизорами.

Защиту обеспечивает технология пошива по типу "сэндвич". Плащ состоит из пяти слоёв с термотканью, водоотталкивающей материей и синтепоном. По слвоам самих бойцов, такие пончо особенно эффективны в условиях плохой видимости, ночью в них легко передвигаться и оставаться незамеченными.

В зону СВО из Байкалово отправили уже три термозащитных плаща, готовы ещё два, сообщили в администрации Тобольского района. Необходимые материалы для пошива закупают на собранные волонтёрами средства.

﻿
