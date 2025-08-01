Профориентационные мероприятия для молодежи организуют на фестивале в Тюмени
Программа фестиваля трудовых династий Урала в Тюмени будет включать профориентационные мероприятия для молодежи. В деловой части для школьников и студентов организуют различные мастер-классы и выставки, где можно будет увидеть трудовые достижения разных поколений.
Подготовительная работа к событию по поручению полпреда президента УФО Артёма Жоги уже стартовала. Фестиваль призван стать местом встречи поколений, где трудовые традиции будут почитаться и прославляться.
Отметим, мероприятие пройдет в Тюмени в ноябре, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.