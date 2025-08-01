  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
В Ялуторовском округе открыли многофункциональную спортплощадку

Общество, 14:31 11 августа 2025

Telegram-канал главы Ялуторовского округа Андрея Гильгенберга | Фото: Telegram-канал главы Ялуторовского округа Андрея Гильгенберга

Многофункциональную спортплощадку открыли на территории школы села Новоатьялово Ялуторовского округа в День физкультурника. Появилась она благодаря инициативному проекту местных жителей на средства областного бюджета.

Теперь здесь можно играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол и теннис.

"Новоатьялововские школьники всегда любили и любят заниматься спортом, а с обустройством новой площадки у них появилось ещё больше возможностей для покорения новых вершин", - написал в своих социальных сетях глава Ялуторовского округа Андрей Гильгенберг.

﻿

В Ялуторовском округе открыли многофункциональную спортплощадку

Общество, 14:31 11 августа 2025
