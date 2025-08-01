В Ялуторовском округе открыли многофункциональную спортплощадку
Многофункциональную спортплощадку открыли на территории школы села Новоатьялово Ялуторовского округа в День физкультурника. Появилась она благодаря инициативному проекту местных жителей на средства областного бюджета.
Теперь здесь можно играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол и теннис.
"Новоатьялововские школьники всегда любили и любят заниматься спортом, а с обустройством новой площадки у них появилось ещё больше возможностей для покорения новых вершин", - написал в своих социальных сетях глава Ялуторовского округа Андрей Гильгенберг.