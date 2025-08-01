Жителям Тюмени расскажут о поиске в метрических книгах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Урок генеалогии: метрические книги" состоится в библиотеке № 15 имени П.П. Ершова (ул. Минская, 98) 15 августа. Начало — в 17 часов 30 минут, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Сотрудники библиотеки №15 имени П.П. Ершова собрали воедино опыт работы клуба "Моя родословная", который работает уже семь лет.

На очередной лекции проекта речь пойдёт о метрических книгах – главном источнике информации для исследователя-родоведа. Участники получат сведения по истории метрических книг, алгоритм поиска по церковным приходам, по месту жительства предков с использованием географических справочников.

Лектор расскажет об информации, содержащейся в метрических книгах (записях о рождении, браке и смерти), и объяснит, как интерпретировать старинные термины и обозначения.

Особое внимание уделят практическим советам по работе с полученными данными: расшифровке почерка, систематизации информации и созданию родословных. Также на встрече будут затронуты вопросы сохранности метрических книг и доступа к ним в различных архивах.

Билет можно приобрести по "Пушкинской карте". Запись по телефону: 36-06-94. Возрастное ограничение: 12+.

Летний цикл "Уроков генеалогии" закончится лекцией "Переписи населения и ревизские сказки". Встреча начнется 22 августа в 17 часов 30 минут.