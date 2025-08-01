День открытых дверей пройдет в региональном центре робототехники

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

День открытых дверей центра робототехники и АСУ Тюменской области (ул. Республики, 142) начнется 19 августа в 12 часов. Участники увидят учебные классы, выберут направления, запишутся на курс, сообщает региональный департамент информатизации.

В центре робототехники можно не только учиться, но и участвовать в различных региональных и федеральных соревнованиях по разработке игр, нейросетям, робототехнике и другим направлениям.

Для участия нужно пройти регистрацию по ссылке. Регистрироваться нужно и детям, и родителям по отдельности.

Возрастное ограничение: 12+.