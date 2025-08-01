Десятилетний мальчик получил травмы в дорожной аварии в Тюмени
Обстоятельства ДТП, в котором пострадал десятилетний пассажир, выясняют сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области.
Авария произошла вечером 10 августа на регулируемом перекрестке улиц Фармана Салманова и Василия Подшибякина в Тюмени. Здесь столкнулись JAC T9 и Mazda.
По предварительным данным, 43-летняя водитель автомобиля Mazda при повороте налево не уступила дорогу автомобилю JAC T9.
"Ранения в ДТП получил десятилетний пассажир Mazda. Мальчик находился на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства, пристегнутый ремнем безопасности. Водитель привлечена к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей", - поделилсь в региональной Госавтоинспекции.
Обстоятельства ДТП выясняются.