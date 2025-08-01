Выборы депутатов в округах Тюменской области 14 сентября могут пройти на безальтернативной основе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На выборах депутатов представительных органов вновь образованных муниципальных округов Тюменской области, которые пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года, допустимы безальтернативные выборы, когда в бюллетень может быть внесен один кандидат. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Таких округов у нас несколько, и это допустимо только на муниципальных выборах, - подчеркнул он. – Но такой кандидат в депутаты думы любого муниципального округа должен набрать более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если голосов будет меньше половины, такие выборы будут объявлены несостоявшимися".

Следует напомнить, что при участии в выборах нескольких кандидатов по одному избирательному округу, побеждает тот кандидат, который набрал просто голосов больше, чем его конкуренты.

Всего в единый день голосования основные выборы пройдут 23 муниципальных образованиях региона. Депутатов думы восьмого созыва изберут жители Заводоуковского муниципального округа, городов Ишима и Тобольска.

В Тюмени пройдут дополнительные выборы депутатов Тюменской городской думы по двум одномандатным избирательным округам. Общее количество замещаемых мандатов – 374. "На сегодняшний день выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты завершена, - сообщил Игорь Халин. – Всего зарегистрировано 942 кандидата. Это 46 самовыдвиженцев, 373 кандидата от партии "Единая Россия", 304 — от ЛДПР, 134 — от партии "Новые люди", 57 — от КПРФ, 23 — от "Справедливой России — За правду", 11 — от партии "Коммунисты России".

Председатель областной избирательной комиссии сообщил, что этот важный этап любой избирательной кампании прошел спокойно. Зафиксировано всего два случая отказа в регистрации. "У одного из самовыдвиженцев не должным образом были оформлены подписи с его поддержку, - пояснил он. – Для самовыдвижения – это обязательный момент. В зависимости от количества избирателей на конкретном участке – 13-15 подписей. Один из представителей политических партий не представил финансовый отчет. Так что отказы были вполне обоснованы".

В единый день голосования задействуют 25 территориальных избирательных комиссий, откроются 722 избирательных участка. Голосование 14 сентября пройдет с 8 до 20 часов. По всем интересующим вопросам избиратели могут обратиться по телефону горячей линии Избирательной комиссии Тюменской области – 8 (3452) 42-67-72.

Борис Олейник