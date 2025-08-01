В тюменской поликлинике за счет бережливых технологий улучшат здоровье пожилых пациентов

Здоровье пожилых улучшат за счет бережливых технологий в поликлинике № 5 в Тюмени. Команда учреждения работает над развитием системы ранней профилактики и коррекции когнитивных нарушений у пациентов старшего возраста, сообщает департамент экономики Тюменской области.

"Основная цель проекта — увеличить охват целевой группы современными методиками реабилитации. Благодаря новым решениям, медицинские специалисты смогут эффективнее выявлять риски и проводить своевременную коррекцию, что положительно скажется на уровне ментального здоровья пациентов", - уточняется в сообщении.

Отметим, контролировать результаты помогут скрининговые шкалы и тестирования состояния пациентов.