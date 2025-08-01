  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
Закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства вступил в силу

Политика, 14:15 11 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Организация незаконной миграции – одно из оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ. 11 августа 2025 года вступил в силу федеральный закон, который расширяет перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации.

Документ подготовлен по инициативе депутатов и принят Государственной думой 17 июля, а 31 июля – подписан президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Госдумы.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, с принятием закона повышается защита института гражданства РФ. "Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к нашей культуре и вере, - подчеркнул он. - И, конечно, каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать Российскую Федерацию. А те же, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны".

Число оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ теперь превышает 80. Среди них убийство, развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, в отношении двух или более лиц, вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего, изнасилование, совершенное группой лиц, либо по предварительному сговору или организованной группой, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной организацией, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности нашей страны, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также экстремистских организаций, оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов, организация незаконной миграции, любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или для оправдания терроризма или диверсионной деятельности и др.

По словам Вячеслава Володина, "это достаточно большой инструментарий и возможность для правоприменителей наводить порядок". "Закон не коснется граждан Российской Федерации, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе", - отмечено в сообщении.

# Госдума , гражданство , миграция

