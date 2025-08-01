  • 12 августа 202512.08.2025вторник
Систему теплоснабжения Нижнетавдинского района готовят к зиме

Общество, 18:17 12 августа 2025

Telegram-канал главы Нижнетавдинского района Сергея Борисевича | Фото: Telegram-канал главы Нижнетавдинского района Сергея Борисевича

Подготовка инфраструктуры теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону продолжается в Нижнетавдинском районе.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Борисевич, в сёлах Нижняя Тавда и Киндер специалисты ООО "Никос" приступили к комплексному ремонту муниципальных котельных, включая замену и восстановление работоспособности котлов и горелок.

Также МУП ЖКХ "Нижнетавдинское", участвующее в программе подготовки инженерных коммуникаций и объектов муниципалитета, проводит проверку исправности счётчиков тепла, ремонт тепломеханического оснащения и восстановление системы подпитки теплоносителя в районных котельных.

"Эти мероприятия позволят обеспечить стабильное функционирование коммунальной инфраструктуры и надёжность подачи тепловой энергии населению в зимний период", - отметил глава района.

# Нижнетавдинский район , отопительный сезон

