Систему теплоснабжения Нижнетавдинского района готовят к зиме

Подготовка инфраструктуры теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону продолжается в Нижнетавдинском районе.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Борисевич, в сёлах Нижняя Тавда и Киндер специалисты ООО "Никос" приступили к комплексному ремонту муниципальных котельных, включая замену и восстановление работоспособности котлов и горелок.

Также МУП ЖКХ "Нижнетавдинское", участвующее в программе подготовки инженерных коммуникаций и объектов муниципалитета, проводит проверку исправности счётчиков тепла, ремонт тепломеханического оснащения и восстановление системы подпитки теплоносителя в районных котельных.

"Эти мероприятия позволят обеспечить стабильное функционирование коммунальной инфраструктуры и надёжность подачи тепловой энергии населению в зимний период", - отметил глава района.