Хроники неонацизма можно увидеть на выставке в Тюменской областной думе

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

В Тюменской областной думе открылась фотовыставка "Хроника террора украинского неонацистского режима". Это совместный проект аппарата Государственной Думы РФ и Российского информагентства "Новости". Подобные выставки экспонируются во всех региональных парламентах.

В экспозицию вошли фотографии, на которых запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима. Истории мирных жителей, переживших боль, потерю и горе. Выставка призвана рассказать о преступлениях Киева против мирных жителей, а также последствиях обстрелов населенных пунктов украинскими боевиками. Цель выставки – донести правду о происходящем в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях и приграничных территориях России.

Открывая выставку, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов отметил, что представленные фотографии – красноречивое свидетельство преступлений украинских боевиков.

"Наши депутаты часто бывают в новых регионах России. Работая там волонтерами, они видят последствия тех разрушений, которые нанесли обстрелы мирных кварталов. Эти снимки – настоящий крик души пострадавших людей. Мы видим разрушенные дома, школы, больницы – все то, что было построено для мирной жизни. Но самое страшное – это судьбы людей, которые потеряли родных, кров над головой и веру в безопасность. Наша задача – не только зафиксировать эти преступления, но и добиться справедливости", – отметил он.

Глава облдумы также добавил, что депутаты и сотрудники регионального парламента продолжат оказывать всю необходимую помощь жителям освобождённых территорий и нашим бойцам.

"Депутаты и сотрудники аппарата ездят в зону СВО, организуют доставку туда гуманитарных грузов, работают в составе Гуманитарного корпуса на освобожденных территориях. На базе регионального парламента действует волонтерский центр, депутаты и сотрудники аппарата изготавливают все необходимое для наших боевых подразделений и госпиталей. В зону СВО уже отправлено девять гуманитарных грузов", - рассказал Фуат Сайфитдинов.

Евгения Шевцова