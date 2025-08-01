  • 12 августа 202512.08.2025вторник
Дорогу построят на улице Стройотрядовской в Тюмени

Общество, 18:57 12 августа 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В Тюмени начнется строительство дороги на ул. Стройотрядовской, расположенной в районе с активно развивающимся жилищным строительством. Проект уже разрабатывается, сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Территория осваивается несколькими застройщиками, поэтому прорабатывается вопрос объединения их усилий для реализации этого важного для района проекта. Реализовать проект придется поэтапно, поскольку нужно не только построить проезжую часть, но и сделать тротуары, смонтировать систему освещения, проложить ливневую канализацию и построить очистные сооружения", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале.

Особое внимание уделяется координации этих работ с территорией ул. Западносибирской, что позволит создать единую функциональную инфраструктуру, отвечающую потребностям быстрорастущего микрорайона.

