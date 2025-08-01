  • 12 августа 202512.08.2025вторник
Лесные пожары на площади более одной тысячи гектаров потушили тюменцы в Карелии

Общество, 18:29 12 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять лесных пожаров площадью 1 тыс. 100 га потушили сотрудники тюменской авиабазы в Карелии, где действует режим ЧС. 49 специалистов парашютно-десантной пожарной службы находятся в командировке с начала августа, сообщает департамент лесного комплекса.

На одном из участков, где работали тюменцы, побывала заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия, министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская. Она лично поблагодарила их за слаженную работу и высокий профессионализм.

Помощь в стабилизации обстановки в Республике оказывают силы ФБУ "Авиалесоохрана" и авиалесоохраны Тюменской области.

# лесной комплекс , лесные пожары , тюменская авиабаза

