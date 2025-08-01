Лесные пожары на площади более одной тысячи гектаров потушили тюменцы в Карелии
Пять лесных пожаров площадью 1 тыс. 100 га потушили сотрудники тюменской авиабазы в Карелии, где действует режим ЧС. 49 специалистов парашютно-десантной пожарной службы находятся в командировке с начала августа, сообщает департамент лесного комплекса.
На одном из участков, где работали тюменцы, побывала заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия, министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская. Она лично поблагодарила их за слаженную работу и высокий профессионализм.
Помощь в стабилизации обстановки в Республике оказывают силы ФБУ "Авиалесоохрана" и авиалесоохраны Тюменской области.