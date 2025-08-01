  • 12 августа 202512.08.2025вторник
Более восьми тысяч серебряных волонтеров Сургутского района занимаются спортом

Общество, 18:41 12 августа 2025

Марина Хвалёва | Фото: Марина Хвалёва

Более восьми тысяч серебряных волонтеров Сургутского района занимаются спортом. Муниципалитет является лидером Югры по количеству любителей активного образа жизни.

"Свыше 94 тысяч наших жителей занимается им систематически, это 76,1 процентов населения. Из них более восьми тысяч человек – представители возрастной категории 55 плюс, кто ведет активный образ жизни или регулярно тренируется. Это результат системной и комплексной работы муниципалитета и поселений по развитию спортивной инфраструктуры, реализации федеральных, окружных и местных программ", - сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Так, уже пятый год в рамках федерального проекта "Активное долголетие" в населенных пунктах проводятся занятия по северной ходьбе и полиатлону, подвижные игры, учебно-тренировочные сборы. Кроме того, работают группы здоровья и спортивные секции.

Для представителей старшего возраста организуются массовые мероприятия, в том числе Спартакиада ветеранов спорта Сургутского района, фестиваль северной ходьбы "Ходи и будь здоров!". Пожилые люди заняты в региональных программах "Суставная гимнастика" и "Югорское долголетие", активисты Белого Яра – участники федерального проекта "Человек идущий". Такой подход муниципалитета и заинтересованность самих жителей обеспечивает закономерные результаты. Этим летом районная сборная пенсионеров вернулась с победой из Ханты-Мансийска, где заняла первое место среди девяти муниципалитетов Югры.

Видео с личной страницы в соцсети главы Сургутского района Андрея Трубецкого.

# серебряные волонтеры , Сургутский район

