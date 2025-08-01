Тело мужчины обнаружили в реке Тобольского округа

Тело мужчины обнаружили в р. Иртыш у п. Рыборазводного Тобольского округа. Сообщение об этом поступило от очевидца в дежурную диспетчерской службы 112, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На месте спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования и инспекторы ГИМС достали тело из воды и передали его сотрудникам полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В регуправлении МЧС России напомнили о том, что необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде.