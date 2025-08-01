  • 12 августа 202512.08.2025вторник
  • USD79,6677
    EUR92,9485
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер западный

Ветерану СВО вручили автомобиль с ручным управлением в Тюмени

Общество, 19:51 12 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ветерану специальной военной операции Виктору Хамитову передали ключи от кроссовера с ручным управлением в Тюмени. Церемония состоялась у офиса тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" 12 августа.

Виктор Хамитов защищал интересы России с самого начала специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи мужчина получил тяжелейшее ранение, впоследствии изменившее его жизнь. Передвигаться самостоятельно ветеран не может. Машина —необходимость для него, сказал Виктор.

"Фонд "Защитники Отечества" оказывает комплексное адресное сопровождение всем вернувшимся ветеранам. Есть ветераны, которые возвращаются с тяжелыми ранениями и инвалидностью. Фонд обеспечивает их техническими средствами реабилитации, специальными для занятий спортом, проводят адаптацию жилых помещений под индивидуальные потребности. Тех, кто передвигается на креслах-колясках или имеет парную ампутацию обеих нижних конечностей, обеспечиваем автомобилями", — рассказала руководитель регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко.

﻿

Для того, чтобы получить автомобиль, нужно обратиться в филиал фонда. Здесь займутся сбором пакета документов. При необходимости организуют специальное обучение. После направят заявки и будут ждать автомобиль от поставщика.

Автомобиль с ручным управлением ветеранам СВО в Тюменской области передают уже во второй раз. Первую машину от фонда "Защитники Отечества" вручили Максиму Симонову в 2024 году.

Транспортные средства ветераны получают за счет средств фонда. До конца 2025 года запланирована передача еще трех таких автомобилей.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СВО , фонд Защитники Отечества

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:51 12.08.2025Ветерану СВО вручили автомобиль с ручным управлением в Тюмени
19:25 12.08.2025Почему "вечные" пластиковые окна требуют ремонта?
19:14 12.08.2025Более 80 предметов представили на посвященной Александру Пушкину выставке в Тюмени
18:57 12.08.2025Дорогу построят на улице Стройотрядовской в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора