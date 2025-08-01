Ветерану СВО вручили автомобиль с ручным управлением в Тюмени

Ветерану специальной военной операции Виктору Хамитову передали ключи от кроссовера с ручным управлением в Тюмени. Церемония состоялась у офиса тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" 12 августа.

Виктор Хамитов защищал интересы России с самого начала специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи мужчина получил тяжелейшее ранение, впоследствии изменившее его жизнь. Передвигаться самостоятельно ветеран не может. Машина —необходимость для него, сказал Виктор.

"Фонд "Защитники Отечества" оказывает комплексное адресное сопровождение всем вернувшимся ветеранам. Есть ветераны, которые возвращаются с тяжелыми ранениями и инвалидностью. Фонд обеспечивает их техническими средствами реабилитации, специальными для занятий спортом, проводят адаптацию жилых помещений под индивидуальные потребности. Тех, кто передвигается на креслах-колясках или имеет парную ампутацию обеих нижних конечностей, обеспечиваем автомобилями", — рассказала руководитель регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко.

Для того, чтобы получить автомобиль, нужно обратиться в филиал фонда. Здесь займутся сбором пакета документов. При необходимости организуют специальное обучение. После направят заявки и будут ждать автомобиль от поставщика.

Автомобиль с ручным управлением ветеранам СВО в Тюменской области передают уже во второй раз. Первую машину от фонда "Защитники Отечества" вручили Максиму Симонову в 2024 году.

Транспортные средства ветераны получают за счет средств фонда. До конца 2025 года запланирована передача еще трех таких автомобилей.

Инна Пахомова