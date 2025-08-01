Тюменец поборется за звание лучшего бульдозериста России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалист АО "Тюменская домостроительная компания" Михаил Журавлёв выступит в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Машинист бульдозера". Он пройдет в рамках федерального проекта "Человек труда" нацпроекта "Кадры".

Михаил Журавлёв - победитель регионального этапа конкурса. Его трудовой стаж насчитывает 11 лет, а руководители отмечают высокий уровень его знаний и навыков, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

"Эта профессия близка моей душе, работа стабильная, зарплата хорошая. Конкурс стал моим дебютом, раньше наград не было. Очень волновался перед соревнованиями, победа стала полной неожиданностью. Благодарен всем, кто оценил мои навыки!", - поделился Михаил.

Финальные соревнования пройдут в Новочебоксарске с 20 по 22 августа. Помимо бульдозеристов, здесь выступят лучшие машинисты экскаваторов. С 20 по 24 октября в рамках этого же проекта стартуют профессиональные состязания для электромонтеров страны.