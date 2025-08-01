  • 13 августа 202513.08.2025среда
Жителям Тюменской области рассказали, как бесплатно газифицировать дом и участок

Общество, 16:49 13 августа 2025

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Специалисты "Газпром газораспределение Север" рассказали, как жители Тюменской области могут бесплатно газифицировать дом и участок.

"Благодаря госпрограмме догазификации газопровод до границ участка можно построить без затрат. Оплатить потребуется только внутренние работы и оборудование", - отмечено в сообщении.

На сайте и в офисах "Газпром газораспределение Север" можно проверить, попадёт ли дом в программу догазификации.

Важно, чтобы населенный пункт был газифицирован, дом и участок — зарегистрированы, а газ можно использовать только для личных нужд. Заявку на догазификацию в Тюменской области можно подать на сайте Единого оператора газификации, на сайте "Газпром газораспределение Север", на госуслугах, в офисах обслуживания "Газпром газораспределение Север" и в МФЦ.

"Льготные категории граждан могут получить компенсацию или субсидию — до 156 000 рублей, уточнили в компании. – Необходимо заключить комплексный договор с "Газпром газораспределение Север". Строительство, подбор оборудования и подключение обеспечит команда профессионалов".

