В Тобольске реализуют 24 инвестиционных проекта

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В реестре инвестиционных проектов Тобольска находятся 24 проекта с общим объемом инвестиций 7 млрд 400 млн рублей. В том числе 14 новых с объемом 353 млн рублей, написал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"На сопровождении Тобольского проектного офиса находятся два масштабных проекта - это строительство двух современных гостиничных комплексов четыре звезды с развитой туристической инфраструктурой, бизнес- и SPA-центрами. В проработке семь инвестпроектов: открытие стоматологии на Ремезова, модернизация завода железобетонных изделий и Тобольского рыбзавода, строительство автоцентра и автокомплекса со стоянкой большегрузного транспорта и ремонтной зоной, картинг центр, Тобольский пивоваренный комплекс", - рассказал Петр Вагин.

Администрация Тобольска создает благоприятные условия для инвесторов и развития бизнеса.