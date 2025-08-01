Капитальный ремонт котельной проходит в Новотарманском Тюменского района

Капитальный ремонт котельной, отапливающей многоквартирные дома, проходит в пос. Новотарманский Тюменского района.

Об этом в Telegram-канале написала глава муниципалитета Ольга Зимина.

“Сегодня демонтировали старый и установили новый котел тюменской разработки. В прошлые годы оборудование латали каждый сезон, сейчас решили поменять полностью. Специалисты отмечают, что это повысит надежность котельной, а потребители перестанут страдать от регулярных отключений”, – сказала она.

Параллельно с ремонтом котельной обновляют и тепломагистраль. К замене запланировано около километра теплосетей. А самое главное – теперь у каждого многоквартирного дома будет свой узел теплоснабжения. Это исключит случаи одновременного отключения нескольких домов в результате аварии на одном участке.

Ремонтные работы в Новотарманском завершатся к 1 сентября. Коммунальщики гарантируют – к отопительному сезону на всех объектах будет тепло.