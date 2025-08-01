В Тюмени выпустят двух летучих мышей в ествественную среду

| Фото: www.tyumsmu.ru/ | Фото: www.tyumsmu.ru/

Двух летучих мышей выпустят в естественную среду обитания в сквере им. А.А. Моисеенко преподаватели Тюменского медицинского университета, биологи Олег и Мария Орловы. "Выпускной" начнется 14 августа в 20 часов.

Млекопитающие попали к ним совсем детенышами, не умея ни летать, ни добывать пищу.

"Летучие мыши перенимают навыки у самок, но эти выпали из колонии, оторвались от матери и совершенно не были приспособлены к жизни. Мы их выкармливали, а когда они чуть-чуть подросли, отправили на учебу. Они получили "престижное образование" в лучших реабилитационных центрах на базе Московского и Ленинградского зоопарков, где их учили летать и охотиться", - рассказал Олег Орлов.

На "мышином выпускном" биологи дадут рассмотреть питомцев и ответят на вопросы собравшихся. В случае дождливой погоды выпуск будет перенесен на другой день, сообщает пресс-служба вуза.