В Тюменской области проведут 55 тысяч анкетирований на повышенный холестерин у детей 

Общество, 11:07 14 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

55 тыс. анкет для медицинских организаций региона с алгоритмом обследования детей 6-10 лет на предмет повышенного холестерина и маршрутизацией пациентов с дислипидемией в Детский центр липидологии подготовил Тюменский медицинский университет.

Детский центр липидологии готов принять 500 пациентов по полисам ОМС.

"Дислепидемия – это нарушение липидного обмена, при котором повышается уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов, что может привести к атеросклерозу, инфарктам и инсультам даже в молодом возрасте. Особенно опасна, так называемая, семейная гиперхолестеринемия – генетическое заболевание, встречающееся довольно часто, у одного из 150–200 человек", - сообщил руководитель центра, заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии ТМУ Антонина Петрушина.

В группе риска находятся дети, у которых есть близкие родственники с сердечно-сосудистыми заболеваниями: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, ишемический инсульт, атеросклероз, а также дети из семей с ранней сердечно-сосудистой смертностью – наличие родственников, умерших от инфаркта или инсульта в возрасте 45–60 лет. Дети с избыточным весом и ожирением.

Сначала в поликлиниках проверяют уровень холестерина у детей 6 и 10 лет. При выявлении стойких отклонений ребенок участковым педиатром направляется в Детский центр липидологии Тюменского медуниверситета.

# Тюменский медицинский университет

