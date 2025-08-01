Почти треть тюменских школьников выбирают будущую профессию уже к 11 классу

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

28,8 % от общего числа школьников в Тюменской области готовы к самостоятельному выбору будущей профессии. Еще 21,4 % опрошенных хорошо информированы о существующих специализациях и знают, какими навыками для этого нужно обладать, сообщает региональный центр опережающей профессиональной подготовки.

Такое тестирование проекта единой модели профориентации "Билет в будущее", реализуемой в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", прошли ребята по всей России - всего почти 51 тыс. учащихся 11 классов. Большинство выпускников этого года (71,7%) либо четко определились с профессией, либо находились в активной стадии выбора.

При оценке специалисты учитывали уверенность школьников в своих силах, уровень самостоятельности и ответственности в вопросах выбора профессии, уровень знаний о профессионально важных качествах, отсутствие заблуждений в отношении рассматриваемых профессий.