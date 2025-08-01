Боец "Сомали" поборется за Кубок полпреда УФО в настольном теннисе

Боец "Сомали" из Вагайского района Альфред Анваров, примет участие в Кубке полпреда УФО для Защитников Отечества по настольному теннису.

"Сегодня он вновь доказывает силу духа, участвуя в спортивных мероприятиях и демонстрируя пример стойкости и мужества для всех соотечественников", - отметили в администрации муниципалитета.

Альфред Анваров с августа 2015 по февраль 2016 года сражался в рядах ополчения Донецкой народной республики, исполняя обязанности стрелка-зенитчика и водителя-механика МТЛБ. Затем, с февраля 2016 по февраль 2017 года, служил стрелком в отдельном штурмовом батальоне "Сомали". Отдельный гвардейский штурмовой батальон "Сомали" имени М. С. Толстых (ОШБ Сомали, в/ч 08828) — тактическое формирование Сухопутных войск Российской Федерации. До 1 января 2023 года батальон находился в составе народной милиции Донецкой народной республики. Специализация — штурмовые действия и ближние боестолкновения. Батальон "Сомали" представляет собой автономную штурмовую тактическую единицу, входящую в состав 51-й Донецкой общевойсковой армии Южного военного округа Вооружённых Сил РФ.

Во время специальной военной операции с марта по июль 2022 года Альфред Анваров нес боевую службу на территории ЛНР в составе ЧВК Вагнер, пока тяжёлая рана не вывела его из строя. Мужество и воля Альфредаа Анварова оказались сильнее обстоятельств.

Соревнования на Кубок полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе по летним видам спорта состоятся в конце августа в Тюмени.