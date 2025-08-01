  • 14 августа 202514.08.2025четверг
В Тюмени выпустят транспортные карты с элементами паблик-арта "Морфология улиц"

Общество, 18:05 14 августа 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

600 транспортных карт с элементами уличного искусства, реализованными в рамках проекта паблик-арт "Морфология улиц", выпустят в Тюмени. Необычное оформление появится на лицевой стороне карт.

Приобрести эксклюзивные карты можно будет с 25 августа в офисах многофункциональных центров и филиале АО "ТТС". В городской администрации отметили, что подобные уникальные серии транспортных карт разлетаются быстро. Многие покупают их в качестве тюменского сувенира.

﻿

Также до 10 сентября Тюменская транспортная система выпустит серию карт, приуроченных к Тюменскому марафону "Врата Сибири".

# транспортные карты

Архив новостей

﻿
