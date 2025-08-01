  • 15 августа 202515.08.2025пятница
Формат выставки "Тюменская марка-2025" презентуют предпринимателям 20 августа

Экономика, 08:43 15 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предстаивтелей малого и среднего бизнеса, самозанятых Тюмени приглашают на презентацию выставки "Тюменская марка" в большой зал городской администрации 20 августа.

Специалисты расскажут о формате выставки в этом году, особенностях подачи заявок, сроках и этапах проведения конкурса. Начало в 16 часов. Регистрация по ссылке.

Напомним, прием заявок на участие начнется 25 августа и продлится до 12 сентября. Выставка "Тюменская марка" — одно из ключевых деловых мероприятий города, ежегодно привлекающее внимание предпринимателей и жителей Тюмени.

﻿
