Тюменцам разрешили купаться в одиннадцати зонах отдыха

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области разрешило купаться в 11 зонах отдыха, сообщается на сайте ведомства.

"По состоянию на 14 июля санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам водного объекта для использования в целях рекреации есть у базы отдыха "Верхний Бор" в Тюмени на озере Верхнее Кривое; части акватории озера Липовое на территории базы моржей "Озеро чемпионов" центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень"; пляжа ООО "Дельвер" у пруда Лесного; центра восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь" в Тюменском районе на 19 км Червишевского тракта, стр. 1; центра "Витязь" у озера Андреевское; центра туризма и детского творчества "Роза ветров" у озера Сингуль Ялуторовского района; у центров "Серебряный бор" на озерах Нижнее Кривое в левобережной пойме р. Туры вблизи п. Верхний Бор и Якушкино в Ярковском районе 850 м на юг от 65 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск; у центов "Ребячья республика" на озере Арсеньевское в 4 км. от с. Салаирка и на озере Полушинское у "Олимпийской Ребячки" и на озере Круглом со стороны парка им. Ю.А. Гагарина", - говорится в сообщении.

Специалисты Рроспотребнадзора исследовали 133 пробы песка в зонах рекреации по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, не выявили.

Водные объекты, не предназначенные для купания, органы местного самоуправления обозначили аншлагами "Купание запрещено".

Жителей области просят не купаться в необорудованных местах, обращать внимание на запрещающие знаки и следить за детьми на пляже.