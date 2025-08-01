Около 62 тысяч тонн зерна собрали в Тюменской области на 14 августа

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

20 тыс. 100 га полей обмолотили аграрии Тюменской области по данным регионального департамента АПК на 14 августа. При средней урожайности 31 ц/га валовый сбор составил 61 тыс. 900 тонн.

Активно идет уборка картофеля: полеводы обработали 63 га площадей, на хранение засыпано 2 тыс. 367 т "второго хлеба". Капуста убрана на 52 га с урожаем 3 тыс. 216 т. Морковь - на 18 га, собрано 667 т. С 36 га свекольных полей овощеводы получили 1 тыс. 282 т урожая.

Для животноводства аграрии подготовили на зиму 44 тыс. 3700 тсенажа и 65 тыс. 700 т сена.