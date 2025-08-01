Тюменский опыт концессии изучили коллеги из Комсомольска-на-Амуре

| Фото: Пресс-служба "Росводоканал Тюмень" | Фото: Пресс-служба "Росводоканал Тюмень"

Более 300 км сетей водоснабжения и более 200 км сетей водоотведения построили и реконтструировали в Тюмени за восемь лет реализации концессионного соглашения между администрацией города, региональным правительством и водоканалом. В итоге число отключений снизилось более чем на 60 %, потери ресурса - наполовину.

Этим опытом тюменцы поделились с представители органов местного самоуправления и водоканала из Комсомольска-на-Амуре. Коллеги оценили лучшие практики одного из самых крупных в стране концессионных соглашений и дали высокую оценку достигнутым результатам, сообщает пресс-служба предприятия.

Главный подход, который использует Тюменский водоканал в свей работе, - комплексность. Реконструкция касается водозаборных сооружений, коммуникаций, сооружений очистки сточных вод, насосных станций с параллельной автоматизацией и информатизацией производства и бизнес-процессов.

"Наша задача — сделать всё, чтобы услуги по водоснабжению и водоотведению были качественными, своевременными и бесперебойными. Проводя реконструкцию объектов, мы продолжаем обеспечивать агломерацию чистой водой. Безусловно, мы подотчётны концедентам, наша работа на контроле администраций муниципальных образований и правительства", - подчеркнула генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Сейчас перед компанией стоят новые масштабные задачи. До конца 2025 года планируется заключить еще 16 концессионных соглашений. Таким образом, "Росводоканал Тюмень" станет оператором для 2/3 населения Тюменской области. В настоящее время предприятие реализует четыре концессионных соглашения на территории города Тюмени, Тюменского и Исетского районов с общим объемом инвестиций более 37 млрд рублей.

"Впечатляет объём строительных работ, которые провели в Тюмени за достаточно короткий временной срок. Мы увидели эффективное взаимодействие власти и предприятия. Надеемся, что и наш город пойдет по тюменскому пути", - поделился по итогам встречи заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации Комсомольска-на-Амуре Павел Шитиков.