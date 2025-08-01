  • 14 августа 202514.08.2025четверг
Александр Моор запустил официальный канал в MAX

Губернатор, 18:57 14 августа 2025

t.me/av_moor

Официальный канал губернатора Тюменской области появился в MAX в День образования региона, 14 августа. Этой новостью Александр Моор поделился в своих аккаунтах в соцсетях.

"Мы запустили официальный канал в российском мессенджере "Макс". Это надёжная и удобная платформа, разработанная нашими специалистами, где ваши данные защищены, а работа сервиса не зависит от внешних факторов. В канале будут публиковаться самые важные и проверенные новости о жизни региона, ключевых событиях и планах на будущее. Приглашаю подписаться, чтобы быть в курсе актуальных новостей Тюменской области. Вместе поддержим отечественные технологии и наших разработчиков", - призвал глава региона.

Подписаться на канал губернатора Тюменской области в MAX можно по ссылке.

