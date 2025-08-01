Тюменская область вошла в программу развития въездного туризма

Тюменская область вошла в программу развития въездного туризма "Открой твою Россию". В регионе создадут туристические продукты для иностранных целевых рынков совместно с опытными менторами.

В программу развития въездного туризма вошли 25 регионов России. По итогам работы среди них выберут 10 финалистов. Они получат комплексную поддержку: участие в международных туристических выставках, продвижение под брендом Discover Russia, представление на целевых рынках и другие меры. Зарубежные блогеры, лидеры мнений и туроператоры протестируют маршруты и интегрируют их в международные предложения, сообщает Агентство стратегических инициатив.

"В прошлом году Россию посетили более 5 млн иностранных туристов, на треть больше, чем годом ранее. В том числе это результат того, что мы открываем по-новому нашу страну на мировой арене. За границей запускаем программу продвижения, начали с Китая. Упрощаем въезд и увеличиваем количество международных рейсов. Участвуем в ключевых выставках на Ближнем Востоке и в Азии", — рассказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Он отметил, что результаты отбора, которые станут известны в ноябре 2025 года, увеличат количество турпродуктов, которые Россия будет готова предлагать иностранным гостям.