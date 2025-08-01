  • 15 августа 202515.08.2025пятница
  • USD79,7653
    EUR93,0588
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер западный

Тюменская область вошла в программу развития въездного туризма

Общество, 13:10 15 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в программу развития въездного туризма "Открой твою Россию". В регионе создадут туристические продукты для иностранных целевых рынков совместно с опытными менторами.

В программу развития въездного туризма вошли 25 регионов России. По итогам работы среди них выберут 10 финалистов. Они получат комплексную поддержку: участие в международных туристических выставках, продвижение под брендом Discover Russia, представление на целевых рынках и другие меры. Зарубежные блогеры, лидеры мнений и туроператоры протестируют маршруты и интегрируют их в международные предложения, сообщает Агентство стратегических инициатив.

"В прошлом году Россию посетили более 5 млн иностранных туристов, на треть больше, чем годом ранее. В том числе это результат того, что мы открываем по-новому нашу страну на мировой арене. За границей запускаем программу продвижения, начали с Китая. Упрощаем въезд и увеличиваем количество международных рейсов. Участвуем в ключевых выставках на Ближнем Востоке и в Азии", — рассказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Он отметил, что результаты отбора, которые станут известны в ноябре 2025 года, увеличат количество турпродуктов, которые Россия будет готова предлагать иностранным гостям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:27 15.08.2025Мессенджер Max внедрил кнопку "пожаловаться" и безопасный режим
14:05 15.08.2025В Тюмени "Отряды мэра" подвели итоги трудового лета
13:54 15.08.2025Более 1,7 тыс. тюменцев оплатили проезд в автобусах с помощью QR-кода
13:43 15.08.2025Памятник погибшим участникам СВО установили в Викуловском округе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора