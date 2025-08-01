  • 15 августа 202515.08.2025пятница
Более 110 тысяч жителей Тюменской области получат налоговые уведомления на Госуслугах

Общество, 20:20 15 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 110 тыс. жителей Тюменской области получат налоговые уведомления в личных кабинетах на Госуслугах. Первыми им пришлют уже в сентябре начисления на уплату имущественных налогов за 2024 год, сообщает региональное управление ФНС России.

Для подключения такого сервиса авторизованным пользователям портала достаточно направить специальное уведомление – согласие. Его нужно подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью, сформированной в приложении "Госключ".

Согласие находится в разделе "Доходы и налоги", где необходимо выбрать "налоговые уведомления/подключить". Программа сама сгенерирует предзаполенное заявление и направит на подписание.

Отметим, что от рассылки можно отписаться в любой момент. В этом случае налоговое уведомление будут направлять по почте заказным письмом или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России.

Более подробная информация о порядке направления согласия на получение налоговых документов через портал Госуслуг доступна по ссылке.

# налоги , портал Госуслуги

Более 110 тысяч жителей Тюменской области получат налоговые уведомления на Госуслугах
