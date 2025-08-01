  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
На экскурсию по первым гостевым улицам города приглашают тюменцев

Общество, 10:04 18 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На экскурсию "Добро пожаловать в Тюмень!" приглашают горожан и гостей города 22 августа. Она стартует в 16 часов от Центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51), сообщили организаторы.

Тюменцы прогуляются по самым первым гостевым улицам города – Ямской и Никольской (Луначарского). Программа носит обзорный характер. Во время маршрута группа встретит объекты, созданные в различные эпохи становления города и района.

"Не одну сотню лет эти улицы встречали путников с запада страны. Они появились вместе с Ямской слободой за Тюменкой в начале XVII века. За это время улицы неоднократно видоизменялись", - отметили в Библиотеке истории города им. И.А.Текутьева.

Экскурсия платная, но участвует в программе "Пушкинская карта". Оставить предварительную заявку на посещение и задать вопросы можно по телефону +7(3452)22-52-37 или по ссылке. Возрастное ограничение 12+.

