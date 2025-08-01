  • 15 августа 202515.08.2025пятница
В ГАУ Северного Зауралья 562 абитуриента получили бюджетные места

Общество, 21:13 15 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

На бюджетную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в ГАУ Северного Зауралья поступили 562 человека. Всего подали более 8 тыс. заявлений, из которых 5 тыс. 873 – на бюджетные места очной и заочной форм обучения, сообщает пресс-служба вуза.

Большинство заявлений оформили через суперсервис "Поступление в вуз онлайн". В приемной комиссии вуза подчеркнули, что средний балл зачисленных абитуриентов на бюджетные места очной формы обучения на 6 % выше, чем в прошлом году, и составил 61 балл.

"Увеличился спрос молодежи на инженерные направления. Например, на "Агроинженерию" на очную форму конкурс составил три человека на место, на заочную – шесть. 48 абитуриентов поступили в ГАУ Северного Зауралья в рамках особой, отдельной и целевой квот. Среди них 24 человека – ветераны СВО и их дети. Девять зачислены на целевые места от агропромышленных предприятий", - сказали в вузе.

Приемная кампания в вузе продолжается. Идет набор в магистратуру и аспирантуру и на договорные места по программам бакалавриата и специалитета.

﻿
