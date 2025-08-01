  • 15 августа 202515.08.2025пятница
Музыкальная лаборатория MuzLab в Тюмени принимает заявки

Общество, 18:48 15 августа 2025

организаторов проекта

Приемная кампания в музыкальную лабораторию MuzLab в Тюмени стартовала 15 августа. Музыкантам предстоит за три дня в командах создать песню и аранжировку, основанную на сказаниях и легендах народов Севера, сообщают организаторы.

В лабораторию ждут ребят, создающих авторскую музыку. Помимо работы в команде, они поработают в студии звукозаписи, послушают перфолекцию про склад, быт, фольклор народов севера и смогут получить обратную связь от федеральных экспертов по своей музыке.

"У каждой лаборатории есть тема — в этом году мы решили исследовать Север, и съездили в Новый Порт на "День рыбака", гуляли по тундре, заглянули в мерзлотник и записывали сказы и песни северных женщин. Наша задача — переосмыслить их творчество в современном звучании и записать альбом с новым творчеством", — рассказала руководитель лаборатории Сюзанна Иванова.

Курировать их работу будут федеральные и региональные эксперты — продюсер, автор и аранжировщик Марко Джакомо, артист и саунд-продюсер Егор Сесарев, а также Макс Задворнов — пиарщик Тимати, 3 года пресс-секретарь Black Star, ex-Руководитель департамента по работе с артистами телеканала МУЗ-ТВ. Перфолекцию прочитает режиссер Петр Юнкер, мастер-классы проведут вокалистка Мария Костырева Mary Scream и сонграйтер Аня Решетарь.

Музыканты на лабораторию отбираются экспертами в формате опен-колла, подать заявку можно до 24 августа на сайте.

Сама лаборатория пройдет в Тюмени с 10 по 13 октября.

# лаборатория , музыканты

﻿
