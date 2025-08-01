В Юргинском округе состоялся туристический слет

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Туристический слет среди команд домов социального обслуживания Тюменской области состоялся в Юргинском округе, сообщает информационный центр правительства региона.

Мероприятие, посвященное 80-летию Великой Победы, прошло в урочище Горлатово. В состязаниях приняли участие команды из Винзилинского, Зареченского, Лесновского, Таловского, Щучинского, Ялуторовского, Ярковского домов социального обслуживания.

"Туристический слет — это важное звено социализации жителей домов социального обслуживания, их адаптации к жизни вне стационарного учреждения. В этом году организаторы решились на двухдневное мероприятие, более 150 участников смогли проявить себя, обменяться опытом, посидеть у ночного костра и отдохнуть на природе", – сказала начальник отдела социального обслуживания департамента социального развития Тюменской области Татьяна Бородина.

Были определены победители и призеры по итогам состязаний по спортивной рыбалке, конкурса по оформлению бивуака, кулинарного конкурса "Солдатская каша", полосы препятствий "Дорогами войны", творческого конкурса "Песни Победы".