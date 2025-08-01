  • 15 августа 202515.08.2025пятница
  • USD79,7653
    EUR93,0588
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер западный

В Юргинском округе состоялся туристический слет 

Общество, 19:42 15 августа 2025

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Туристический слет среди команд домов социального обслуживания Тюменской области состоялся в Юргинском округе, сообщает информационный центр правительства региона.

Мероприятие, посвященное 80-летию Великой Победы, прошло в урочище Горлатово. В состязаниях приняли участие команды из Винзилинского, Зареченского, Лесновского, Таловского, Щучинского, Ялуторовского, Ярковского домов социального обслуживания.

"Туристический слет — это важное звено социализации жителей домов социального обслуживания, их адаптации к жизни вне стационарного учреждения. В этом году организаторы решились на двухдневное мероприятие, более 150 участников смогли проявить себя, обменяться опытом, посидеть у ночного костра и отдохнуть на природе", – сказала начальник отдела социального обслуживания департамента социального развития Тюменской области Татьяна Бородина.

Были определены победители и призеры по итогам состязаний по спортивной рыбалке, конкурса по оформлению бивуака, кулинарного конкурса "Солдатская каша", полосы препятствий "Дорогами войны", творческого конкурса "Песни Победы".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# соревнования , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:13 15.08.2025В ГАУ Северного Зауралья 562 абитуриента получили бюджетные места
20:52 15.08.2025Альпак из разных городов завезли в Тюмень
20:20 15.08.2025Более 110 тысяч жителей Тюменской области получат налоговые уведомления на Госуслугах
19:50 15.08.2025Борис Андрианов: программу "Музыкальной экспедиции" подбираем за пять минут

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора