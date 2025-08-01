  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
Жителю Тюмени заблокировали 12 тысяч звонков от спамеров и мошенников 

Общество, 10:59 18 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В первом полугодии 2025 года жители Тюменской области столкнулись с масштабной активностью спамеров и мошенников по телефону. По данным МТС, в регионе было зафиксировано и заблокировано более 19 миллионов нежелательных звонков.

Особенно высокая активность спамеров наблюдалась в марте — тогда количество заблокированных вызовов превысило 4 миллиона. Одному тюменцу спамеры в течение шести месяцев пытались дозвониться более 12 тысяч раз. Наиболее распространённые темы звонков — предложения о кредитах и банковских услугах, участие в опросах, напоминания о долгах, а также реклама товаров и услуг. Средняя продолжительность одного нежелательного звонка составила около 14 секунд. В совокупности такие вызовы могли занять у жителей региона более четырёх миллионов минут — это около 2700 дней непрерывных разговоров.

Способы телефонного мошенничества эволюционируют, но и технологии тоже совершенствуются и становятся более эффективными. В целях защиты граждан от телефонного спама и мошенничества используются автоматизированные системы фильтрации звонков, а также сервисы, оповещающие пользователей о подозрительных номерах. Кроме того, можно самостоятельно выбрать те сферы, от которых нет желания получать звонки – в таком случае на них ответит голосовой помощник.

"Только за полгода более 800 тюменцев были ограждены от общения со злоумышленниками. Это позволило горожанам сосредоточиться на важных делах, сохранять спокойствие и не отвлекаться на раздражающие разговоры", — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Эксперты рекомендуют не отвечать на звонки с неизвестных номеров, не сообщать личные данные по телефону. Особенно важно проявлять бдительность при звонках, связанных с финансами, долгами или якобы требующими срочной реакции.

