  • 15 августа 202515.08.2025пятница
  • USD79,7653
    EUR93,0588
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер западный

За командой футболистов "Тюмень-2" выехал новый автобус

Происшествия, 20:58 15 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

За командой футболистов "Тюмень-2" выехал новый автобус, сообщает информационный центр правительства региона.

Клубный автобус попал в ДТП в Тюкалинском районе Омской области. Спортсмены направлялись на матч регионального первенства страны среди команд третьей лиги.

"Один из 18-летних игроков доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Остальные получили ушибы и резаные раны, которые не угрожают их жизни. Быстрейшего всем восстановления!

Команда вернется домой после того, как за ней приедет из Тюмени новый автобус", - сообщили в пресс-службе ФК "Тюмень".

По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку и в установленные сроки примут процессуальное решение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# авария , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:58 15.08.2025За командой футболистов "Тюмень-2" выехал новый автобус
20:54 15.08.2025ФК "Тюмень" готово помочь попавшим в аварию футболистам
14:49 15.08.2025Тюменца подозревают в покушении на убийство
12:26 15.08.2025Четыре техногенных пожара произошло в Тюменской области за сутки

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора