За командой футболистов "Тюмень-2" выехал новый автобус
За командой футболистов "Тюмень-2" выехал новый автобус, сообщает информационный центр правительства региона.
Клубный автобус попал в ДТП в Тюкалинском районе Омской области. Спортсмены направлялись на матч регионального первенства страны среди команд третьей лиги.
"Один из 18-летних игроков доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Остальные получили ушибы и резаные раны, которые не угрожают их жизни. Быстрейшего всем восстановления!
Команда вернется домой после того, как за ней приедет из Тюмени новый автобус", - сообщили в пресс-службе ФК "Тюмень".
По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку и в установленные сроки примут процессуальное решение.