| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

За командой футболистов "Тюмень-2" выехал новый автобус, сообщает информационный центр правительства региона.

Клубный автобус попал в ДТП в Тюкалинском районе Омской области. Спортсмены направлялись на матч регионального первенства страны среди команд третьей лиги.

"Один из 18-летних игроков доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Остальные получили ушибы и резаные раны, которые не угрожают их жизни. Быстрейшего всем восстановления!

Команда вернется домой после того, как за ней приедет из Тюмени новый автобус", - сообщили в пресс-службе ФК "Тюмень".

По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку и в установленные сроки примут процессуальное решение.